В Петрозаводске на Радоницу пустят дополнительные автобусы на кладбище

11 мая на Радоницу в Петрозаводске запустят два дополнительных автобусных рейса до городского кладбища Вилга. Об этом сообщает паблик «Автовокзал Петрозаводск».

«Всего 11 мая будут выполняться 5 рейсов данного направления: 8:55, 9:55, 10:55, 11:55 и 12:55»,

- сказано в сообщении группы.

Радоница - день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших в народной традиции восточных славян. В Русской православной церкви отмечается во вторник после Фомина воскресенья, на второй неделе после Пасхи. В Русской православной церкви это поминовение установлено для того, чтобы верующие «после светлого праздника Пасхи могли разделить с усопшими великую радость воскресения Христова». (фото top68.ru)