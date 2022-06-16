В Петрозаводске на припаркованные авто упало временное ограждение

Сегодня камеры видеонаблюдения зафиксировали, как порыв ветра уронил с подиума несколько секций временного мобильного металлического ограждения на припаркованные возле Музыкального театра автомобили. Как сообщает портал dtpptz.ru, в результате оказались повреждены четыре машины.

При этом отмечается, что на открытых местах часто фиксируются сильные порывы ветра. В этом случае при установке мобильных конструкций необходимо использовать дополнительные опоры или утяжелители.

Водителям, паркуя автомобиль, стоит оценивать окружающую обстановку и не оставлять транспортные средства вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра. Фото: Андрей Войтехович. Видео: dtpptz.ru.