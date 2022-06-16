Через границу в Нидерланды пытались переправить 21 тонну лома

Партию груза «отходы и лом легированной коррозионностойкой стали» весом 21 тонну пытались провести через пост Бронка Балтийской таможни. По документам отправителем являлась финская фирма, зарегистрированная в Нижнем Новгороде.

«Металлолом перемещался в биб-бегах и представляет собой отходы из металла различных геометрических размеров и форм серебристого цвета. В ходе проведения контроля с применением системы управления рисками установлено, что данный лом включен в перечень товаров, в отношении которых введен запрет на вывоз из России в недружественные страны»,

- пояснили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В отношении финской компании-перевозчика было возбуждено административное дело по статье 16.3 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения. Но кроме того, ранее сотрудники этой фирмы уже допускали правонарушения, связанные с недостоверным заявлением сведений о перевозимых товарах. Сейчас дело находится в производстве в отделе административных расследований таможни. Товар изъят. Фото: sztu.customs.gov.ru.