В Карелии ликвидировали нелегальное производство наркотиков

В Петрозаводске полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом запрещенных веществ на территории Карелии. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ, которая предусматривает наказание – лишение свободы на срок до 20 лет.

Сотрудники петрозаводского отдела по контролю за оборотом наркотиков выявили организованную преступную группу, которая занималась изготовлением наркотиков. Сбывали злоумышленники свой товар через интернет-магазин, рассказали в пресс-службе МВД. Организовал незаконный бизнес 30-летний житель Санкт-Петербурга.

«Для бесперебойного функционирования незаконного бизнеса он сам переехал в столицу Карелии и пригласил двух знакомых из Ленинградской области. Полицейские выяснили, что подозреваемые арендовали в Медвежьегорском районе на длительный срок гостевой дом и оборудовали его всем необходимым для культивирования марихуаны. После получения урожая, несколько раз в месяц наркотики доставляли в Петрозаводск, где и распространяли посредством «закладок» в черте города»,

- сообщили правоохранители.

Задержаны подозреваемые были при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром». В результате обысков у них было изъято оборудование для фасовки, упаковочный материал, весы, оргтехника, банковские карты, средства сотовой связи и свыше 3,5 килограмма растительного наркотика, подготовленного к реализации. Кроме того, полицейские изъяли 91 куст растений, из которых возможно было получить более 3,7 килограмма марихуаны.

«Деятельность нелегального интернет-магазина прекращена полностью. В отношении одного из членов преступной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, организатор и другой участник группы заключены под стражу. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет»,

- отметили в пресс-службе ведомства. Фото: 10.мвд.рф.