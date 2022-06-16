Прионежские полицейские разыскивают Викторию Герасимову

Сотрудники отдела полиции по Прионежскому району разыскивают Герасимову Викторию Николаевну, 1987 года рождения. Женщина обвиняется по статье 157 УК РФ в неуплате денег на содержание несовершеннолетних детей.

«Герасимова зарегистрирована в поселке Сяпся Пряжинского района. Сейчас она скрывается от суда. Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911 403 62 66, 8 8142 57 96 16 или 02 (с мобильного – 102). Конфиденциальность гарантируется»,

- пояснили в пресс-службе МВД по Карелии.

Стоит отметить, что по указанной статье Уголовного кодекса селянке грозит наказание от исправительных работ на срок до одного года или ареста на срок до трех месяцев до лишение свободы на срок до одного года. Фото: 10.мвд.рф.