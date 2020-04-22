В Петрозаводске могут снизить ставку единого налога на вмененный доход. Проработать такую возможность поручила глава карельской столицы. Послабления могут коснуться предприятий и предпринимателей, которые признаны наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса.

Администрация города прорабатывает вопрос снижения ставки ЕНВД с 15% до 7,5%, сообщает пресс-служба мэрии. Решение должны будут принять депутаты Петросовета. В ближайшее время документ внесут на рассмотрение.

Также правительство РФ уже приняло решение о переносе для таких отраслей экономики сроков уплаты единого налога: за I квартал 2020 года - на 6 месяцев, за II квартал 2020 года - на 4 месяца.