22 апреля 2020, 19:04
В Петрозаводске могут снизить ставку единого налога на вмененный доход
Администрация карельской столицы прорабатывает вопрос снижения ставки ЕНВД до 7,5% для наиболее пострадавших во время пандемии предприятий
В Петрозаводске могут снизить ставку единого налога на вмененный доход. Проработать такую возможность поручила глава карельской столицы. Послабления могут коснуться предприятий и предпринимателей, которые признаны наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса.
Администрация города прорабатывает вопрос снижения ставки ЕНВД с 15% до 7,5%, сообщает пресс-служба мэрии. Решение должны будут принять депутаты Петросовета. В ближайшее время документ внесут на рассмотрение.
Также правительство РФ уже приняло решение о переносе для таких отраслей экономики сроков уплаты единого налога: за I квартал 2020 года - на 6 месяцев, за II квартал 2020 года - на 4 месяца.