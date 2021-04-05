В Петрозаводске круглосуточно борются с талыми водами

В Петрозаводске продолжается борьба с лужами и подтоплениями. Работы на сетях ливневой канализации ведутся круглосуточно.



Специалисты МКУ «Служба заказчика» очищают дождеприемники, проверяют состояние труб под дорогами, при необходимости размораживают. На минувших выходных работы велись на Лесном проспекте, на улицах Хейкконена, Короленко, Новосулажгорской, Логмозерской, Сусанина, в районе пешеходного тоннеля со стороны улицы Фурманова.

Как сообщили в администрации столицы Карелии, устранение залития продолжается на Ярославской улице. Специалисты обследуют участок, после чего примут решение о возможности восстановления дорожного покрытия.

В понедельник, 5 апреля, работы планируется выполнить на Ленинградской улице в районе консерватории, у поликлиники №4 на Нойбранденбургской улице. В мэрии сообщили, что сотрудники муниципального учреждения ежедневно проверяют состояние покрытий детских площадок, расположенных на городской территории. При обнаружении залитий принимают меры по ликвидации талых вод. (фото пресс-центр администрации города)