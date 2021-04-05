В центре Петрозаводска снесли пристанище для бомжей

Мрачное здание бывшего противотуберкулезного диспансера, ставшее пристанищем для бомжей, снесли в Петрозаводске. Чиновники нашли возможность снести здание 1927 года постройки после обращений активистов Общероссийского народного фронта, сообщили в пресс-службе движения.

В здании собирались не только бомжи, но и подростки. Весной 2019 года в нем и вовсе обнаружили свалку медицинских отходов с использованными шприцами. Летом 2019 года общественники побывали на площадке у наводящего ужас двухэтажного строения. Старое здание на улице Анохина, 31-а, было огорожено частично, окна на первом этаже заколочены местами, вокруг валялся мусор.

В министерстве имущественных и земельных отношений Карелии сообщали, что республиканский фонд госимущества, за которым было закреплено здание, принял меры по ограничению доступа и будет контролировать прилегающую к нему территорию. Здание пытались продать, но покупателей не нашлось. В результате его снесли. Теперь на этом месте пустырь, обнесенный забором. Что здесь появится, активисты ОНФ пока не знают. (фото ОНФ)