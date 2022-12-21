21 декабря 2022, 19:33
В Петрозаводске из-за ДТП затруднено движение
На улице Куйбышева столкнулись два внедорожника
Менее часа назад на улице Куйбышева в Петрозаводске произошло ДТП с участием двух внедорожников. Столкнулись «Хонда» и «Тайота». Полоса в сторону центра перекрыта.
Сообщение об этом опубликовано в аккаунте ВК «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Информацию о ситуации и видео в группу прислал очевидец.
Он сообщает, что часть дороги перекрыта внедорожниками, движение затруднено.
// Фото и видео: vk.com/podsluchano_voditeli_ptz.