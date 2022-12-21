21 декабря 2022, 19:33
Происшествия

В Петрозаводске из-за ДТП затруднено движение

На улице Куйбышева столкнулись два внедорожника

Менее часа назад на улице Куйбышева в Петрозаводске произошло ДТП с участием двух внедорожников. Столкнулись «Хонда» и «Тайота». Полоса в сторону центра перекрыта.

Сообщение об этом опубликовано в аккаунте ВК «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Информацию о ситуации и видео в группу прислал очевидец.

Он сообщает, что часть дороги перекрыта внедорожниками, движение затруднено.

// Фото и видео: vk.com/podsluchano_voditeli_ptz.

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