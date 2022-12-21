Психические расстройства не помешали мужчинам иметь водительские права

В октябре 40-летний житель Костомукши выпал с балкона и был доставлен в больницу. Кроме установленных травм ему был поставлен диагноз, связанный с психическим расстройством из-за зависимости от психоактивных веществ. Выезд прокурора на место происшествия и опрос очевидцев показали, что пострадавший уже два года имеет водительские права, несмотря на недуг, рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.

Но это не единственный случай. 29-летний водитель тоже из Костомукши попал в поле зрения правоохранителей, когда в июне незаконно удерживал человека с применением насилия, опасного для жизни. Как рассказали в ведомстве, после проведения судебно-психиатрической экспертизы стало понятно, что обвиняемый также страдает синдромом зависимости от психоактивных веществ. При этом он имел водительские права с 2018 года.

Оба диагноза в соответствии с действующим законодательством являются противопоказаниями к управлению транспортными средствами, прокомментировали в прокуратуре. В связи с этим прокурор города обратился в суд с заявлениями о прекращении действия документов. Суд эти требования удовлетворил. В ведомстве уточнили, что работа по выявлению водителей, имеющих медицинские противопоказания к управлению авто, проводится в регулярно. // Фото: unsplash.