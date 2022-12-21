21 декабря 2022, 17:41
Мужчину госпитализировали после жесткой аварии в Прионежском районе
Сегодня утром в районе Орзеги столкнулись УАЗ и «Лада Веста», пострадал один человек
«Лада Веста» и внедорожник УАЗ столкнулись в среду 21 декабря около 7:00 на автодороге Подъезд к Петрозаводску в районе Орзеги.
Авария могла произойти после того, как один из участников движения заглох. Такую версию озвучили в Госавтоинспекции Карелии.
«По предварительным данным, автомобиль УАЗ заглох по техническим причинам. После остановки УАЗа произошло столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Lada Vesta»,
- прокомментировали в ГИБДД.
В результате аварии травмы получил 54-летний водитель автомобиля «Лада». Его госпитализировали в БСМП. // фото ГИБДД РК