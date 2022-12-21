Мужчину госпитализировали после жесткой аварии в Прионежском районе

«Лада Веста» и внедорожник УАЗ столкнулись в среду 21 декабря около 7:00 на автодороге Подъезд к Петрозаводску в районе Орзеги.

Авария могла произойти после того, как один из участников движения заглох. Такую версию озвучили в Госавтоинспекции Карелии.

«По предварительным данным, автомобиль УАЗ заглох по техническим причинам. После остановки УАЗа произошло столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Lada Vesta»,

- прокомментировали в ГИБДД.

В результате аварии травмы получил 54-летний водитель автомобиля «Лада». Его госпитализировали в БСМП. // фото ГИБДД РК