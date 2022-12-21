Два автомобиля жестко столкнулись утром в Прионежском районе

Авария с участием легкового автомобиля и внедорожника произошла утром 21 декабря на трассе в сторону Деревянного, в районе поворота на Орзегу, сообщает Dtpptz.ru. В момент происшествия на улице было темно, шел снег.

От удара автомобили развернуло, транспортные средства получили механические повреждения.

Последствия аварии запечатлел видеорегистратор. В кадре – пожарные машины, «скорая». Причину ДТП установит ГИБДД. // фото скриншот