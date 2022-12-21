21 декабря 2022, 13:19
Происшествия

Два автомобиля жестко столкнулись утром в Прионежском районе

Дорожный инцидент произошел на трассе в сторону Деревянного, автомобили развернуло

Авария с участием легкового автомобиля и внедорожника произошла утром 21 декабря на трассе в сторону Деревянного, в районе поворота на Орзегу, сообщает Dtpptz.ru. В момент происшествия на улице было темно, шел снег.

От удара автомобили развернуло, транспортные средства получили механические повреждения.

Последствия аварии запечатлел видеорегистратор. В кадре – пожарные машины, «скорая». Причину ДТП установит ГИБДД. // фото скриншот

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Метки: 
ДТП
новости Карелии
Прионежский район
Деревянное
Орзега