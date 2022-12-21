Электричество пропало на нескольких улицах в Петрозаводске

Сегодня в 12:50 в Петрозаводске произошло очередное отключение электричества. Об этом информирует ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, без света остались дома на проспекте Александра Невского, на улицах Варламова, Льва Толстого, Державина, Волховской, Казарменской.

Энергетики проводят работы по устранению повреждения на сетях. Ориентировочное время возобновления подачи электроэнергии горожанам, однако, не называется. // Фото: freepik.com