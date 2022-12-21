Пьяный водитель за взятку «заработал» огромный штраф и лишился прав

Житель Питкярантского района, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел пьяным за руль и был остановлен инспектором ГИБДД.

Не желая быть привлеченным к уголовной ответственности и лишенным водительских прав, виновный передал должностному лицу взятку в сумме 100 тысяч рублей. Но сотрудник автоинспекции отказался от получения денег, а о совершенном коррупционном преступлении сообщил начальству.

Житель Питкяранты был признан виновным в управлении автомобилем в пьяном состоянии и подкупе инспектора, сообщили в пресс-службе следкома Карелии. Судом ему назначено наказание – штраф в размере 900 тысяч рублей с лишением водительских прав на два года. // Фото: karelia.sledcom.ru