19 августа 2021, 15:32
Общество

В Петрозаводске ищут водителя, грубо нарушившего ПДД

Инцидент попал в объектив городской камеры наблюдения

18 августа в 17:24 в Петрозаводске на пересечении улиц Шотмана и Железнодорожной водитель легкового автомобиля грубо нарушил ПДД, выехав на встречную полосу.

ГИБДД карельской столицы ищет автомобилиста-нарушителя. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

Очевидцев нарушения и водителей, имеющих записи видеорегистратора с данным моментом, просят обратиться в дежурную группу ГИБДД по телефону 715-900.

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Петрозаводск
улица Шотмана
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ГИБДД
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