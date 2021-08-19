В Петрозаводске ищут водителя, грубо нарушившего ПДД

18 августа в 17:24 в Петрозаводске на пересечении улиц Шотмана и Железнодорожной водитель легкового автомобиля грубо нарушил ПДД, выехав на встречную полосу.

ГИБДД карельской столицы ищет автомобилиста-нарушителя. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

Очевидцев нарушения и водителей, имеющих записи видеорегистратора с данным моментом, просят обратиться в дежурную группу ГИБДД по телефону 715-900.