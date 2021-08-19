Трудных подростков в Сегеже научили составлять резюме

Сотрудники Сегежского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН РФ по Карелии вместе со специалистами Агентства занятости населения Сегежского района провели профориентационное занятие с несовершеннолетними, которые состоят на учете в уголовно-исполнительной инспекции, сообщили в УФСИН.

Подростками рассказали о государственных услугах, которые оказывает служба занятости, о том, что они могут встать на учет. Кроме того, несовершеннолетним объяснили, как важно правильно составить резюме.

Подростки также смогли пройти профориентационное тестирование, позволившее определиться в профессиональных предпочтениях и способностях к разным профессиям.

Молодые люди получили информацию об учебных заведениях, в которые они могут поступить. // Фото: lovelace-media.imgix.net