В Петрозаводске ищут подозреваемых в хищении денег

В начале октября жительница Петрозаводска потеряла свою банковскую карту. Вскоре она обнаружила, что с карты пропали 10 тысяч рублей - ею были оплачены покупки в различных магазинах. Женщина обратилась в полицию, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка установили магазины, в которых отоварились возможные злоумышленники, и изъяли записи камер наблюдения.

Полиция просит жителей и гостей Петрозаводска помочь найти людей, попавших на видео. Информацию о них можно сообщать по телефонам: +7-981-405-59-96 или +7-911-406-52-01. Конфиденциальность гарантируется.