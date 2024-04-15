В Петрозаводске газовщики разбили дороги

Петрозаводчане в шоке от состояния дорог на старой Кукковке. В плачевное состояние их привели газовщики во время работ по прокладке труб.

Настоящее глиняное месиво наблюдается на улице Серафимовича и переулке Серафимовича.

Поперечные канавы во всю ширину дороги, очень глубокие — автовладельцы повреждают свои машины.

«До Газпрома был плохонький, но асфальт. А сейчас сами видите что — дороги как после войны»,

- пишут возмущенные петрозаводчане.

Горожане намерены обратиться в прокуратуру с требованием проверить состояние дорог и обязать администрацию Петрозаводска устранить нарушения.

Провалы грунта также образовались на улице Каменоборская. И в этом случае горожане посетовали на работу газовщиков. // фото: «Петрозаводск говорит»