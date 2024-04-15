Автомобили вязнут на разбитой грунтовке на старой Кукковке

На старую Кукковку проводят газ. Но при этом страдают дороги, которые в этом районе города в основном грунтовые или отсыпаны отсевом.

Очевидцы сфотографировали, как на улице Каменоборская в коричневой жиже увяз илосос. Со слов горожан, провалы грунта появились после работы газовщиков.

«За выходные, начиная от дома 1 и до дома 22, провалились 6 машин! Газовщики не реагируют, хотя работают рядом! Городская администрация, примите меры!»

- пишут горожане в сообществе «Подслушано в Птз».

Ранее с аналогичной бедой столкнулись жители в поселке Шуя, где дома также подключали к природному газу. На улицах населенного пункта появилась техника, специалисты начали копать по обочинам и сбрасывать грязь прямо на дороги, которые в итоге превратились в глиняное месиво. // фото VK-паблик «Подслушано в Птз»