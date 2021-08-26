В Петрозаводске девушка перепутала свой дом с чужим и была обворована

В полицию Петрозаводска обратилась 24-летняя женщина. Она рассказала, что лишилась мобильного телефона стоимостью 8 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что в одну из августовских ночей возвращалась из клуба и по ошибке зашла не в свое общежитие, а в соседнее. Там она уснула прямо на диване в холле. Утром девушка поняла, что находится не у себя дома. Также она обнаружила, что пропал ее мобильник.

Под подозрение попал 32-летний мужчина, который обитает в том общежитии, в котором горожанка уснула. Он увидел спящую в холле незнакомку и украл ее гаджет. Затем мобильник был продан, а деньги потрачены на алкоголь.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признался в хищении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фото 4.bp.blogspot.com