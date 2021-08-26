Подросток размахивал ножом в школе в Карелии

В Костомукше 25 августа комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрела десять материалов по различным эпизодам. Среди них были и серьезные дела, сообщает издание «Новости Костомукши» со ссылкой на секретаря комиссии.

Один из материалов был посвящен угрозе убийством. Сообщается, что в городе горняков подросток пришел в учебное заведение с ножом. Далее он поссорился с одноклассником и стал размахивать опасным предметом. Трагедии удалось избежать - в дело вмешалась учительница, которая отобрала нож у несовершеннолетнего.

Еще один подросток, развлекаясь, бросал полиэтиленовые пакеты с водой с балкона своей квартиры. Виновника вычислили и заставили убрать мусор под балконом.

Также были рассмотрены дела о нахождении несовершеннолетних ночью на улице без сопровождения родителей и о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды. Фото pixabay.com/SteveRaubenstine