26 августа 2021, 10:47
Жительница Карелии спугнула забравшегося к ней вора
В Олонецком районе молодой мужчина подозревается в попытке кражи имущества
В Олонецком районе возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя. По версии следствия, он пытался украсть имущество своей 50-летней соседки, сообщает пресс-служба МВД по РК.
В один из дней августа подозреваемый забрался в сарай, расположенный на соседнем участке, и попытался вынести зарядно-пусковое устройство для автомобиля. Хозяйка услышала шум и вышла во двор. Увидев ее, вор спешно скрылся. Женщина, однако, запомнила его приметы.
Стражи порядка сумели разыскать подозреваемого. Он признался в попытке кражи. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде. Фото pixabay.com/fsHH