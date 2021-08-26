Жительница Карелии спугнула забравшегося к ней вора

В Олонецком районе возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя. По версии следствия, он пытался украсть имущество своей 50-летней соседки, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В один из дней августа подозреваемый забрался в сарай, расположенный на соседнем участке, и попытался вынести зарядно-пусковое устройство для автомобиля. Хозяйка услышала шум и вышла во двор. Увидев ее, вор спешно скрылся. Женщина, однако, запомнила его приметы.

Стражи порядка сумели разыскать подозреваемого. Он признался в попытке кражи. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде. Фото pixabay.com/fsHH