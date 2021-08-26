Мужчину задержали из-за сомнительной банкноты в Карелии

25 августа в Олонце группа задержания вневедомственной охраны была вызвана в один из банков. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

На месте выяснилось, что сотрудники финансового учреждения засомневались в подлинности одной из банкнот, предъявленных посетителем. Оказалось, что купюру принес 36-летний житель деревни Юргелица.

В банк была вызвана следственно-оперативная группа полиции, которой росгвардейцы передали задержанного. О дальнейшей судьбе жителя района не сообщается. Фото Росгвардии