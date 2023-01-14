В Петрозаводске через месяц стартует лыжная гонка и ретро-забег

Проведение в Петрозаводске лыжной гонки на трассе «Фонтаны» и Ретро-забега запланировано на 19 февраля, сообщили в пресс-службе минспорта республики.

Известно, что на состязаниях будут доступны дистанции в 5 км и 12,5 км. Кроме того, организаторы также подготовили и необычный лыжный старт «Ретро Забег» на 5 км. Основное условие - нужно использовать спортивный инвентарь образца 1995 года и старше.

Для желающих участвовать необходимо пройти бесплатную регистрацию, которая будет открыта до 15 февраля. Информацию можно получить по номеру телефона +7-911-400-11-78. // Фото: freepik.