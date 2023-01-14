В Петрозаводске состоится чемпионат по флорболу

Сегодня в рамках II тура Чемпионата России по флорболу среди женщин (Высшая лига) состоится матч сборной Карелии и команды «Новгородец».

Как сообщили в Федерации флорбола Карелии, в 12.15 в ФОК «Динамо» состоится церемония торжественного открытия Чемпионата. Всего участвуют шесть женских команд.

Но наши девушки вчера уже провели встречу с командой Спб Юнайтед. Как отметили в ведомстве, несмотря на красивую игру, к сожалению, карельские спортсменки уступили. // Фото: vk.com/minsportkarelia.