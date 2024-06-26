26 июня 2024, 06:30
В Петрозаводске без осадков, а вот районам дождь обещают
Воздух в дневные часы может прогреться до 28 градусов
В Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный слабый. Температура воздуха +23, +25, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии переменная облачность, по северным районам местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, северный слабый. Температура воздуха +23, +28.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сортавале днем +28;
В Кондопоге, Пудоже, Сегеже днем +25;
В Медвежьегорске, Олонце, Суоярви днем +26. // фото «Петрозаводск говорит»