Дожди, грозы и до плюс 28 градусов обещают в среду в Карелии

В Петрозаводске в среду переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный слабый. Температура воздуха ночью +11, +13, днем +23, +25, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии переменная облачность. Днем по северным районам местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, северный слабый. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +23, +28.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +12, днем +28;

В Кондопоге ночью +15, днем +25;

В Медвежьегорске ночью +15, днем +26;

В Олонце ночью +12, днем +26;

В Пудоже ночью +11, днем +25;

В Сегеже ночью +16, днем +25;

В Сортавале ночью +13, днем +28;

В Суоярви ночью +14, днем +26. // фото «Петрозаводск говорит»