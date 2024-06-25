25 июня 2024, 16:16
Дожди, грозы и до плюс 28 градусов обещают в среду в Карелии
Синоптики дали прогноз погоды на 26 июня
В Петрозаводске в среду переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный слабый. Температура воздуха ночью +11, +13, днем +23, +25, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.
В Карелии переменная облачность. Днем по северным районам местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, северный слабый. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +23, +28.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +12, днем +28;
В Кондопоге ночью +15, днем +25;
В Медвежьегорске ночью +15, днем +26;
В Олонце ночью +12, днем +26;
В Пудоже ночью +11, днем +25;
В Сегеже ночью +16, днем +25;
В Сортавале ночью +13, днем +28;
В Суоярви ночью +14, днем +26. // фото «Петрозаводск говорит»