21 сентября 2021, 18:43
Общество

В ПетрГУ заканчивается дополнительный набор студентов

Приказы о заполнении бюджетных и платных мест в Петрозаводском университете подпишут 24 сентября

Этой осенью в Петрозаводском государственном университете ряды студентов разных уровней высшего образования пополнили более 1900 человек. Цифра пока не окончательная, но на этой неделе приемная кампания завершится, и список учащихся будет утвержден окончательно.

Какие профессии, по мнению молодых людей, популярны сегодня, и на какой факультет в Петрозаводском университете этим летом был самый большой конкурс? Много ли ребят учатся по целевым направлениям, и обязательна ли вакцинация от ковида для студентов ПетрГУ? 

Смотрите наше видео.

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Метки: 
Петрозаводский университет
студенты
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