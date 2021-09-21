21 сентября 2021, 18:43
В ПетрГУ заканчивается дополнительный набор студентов
Приказы о заполнении бюджетных и платных мест в Петрозаводском университете подпишут 24 сентября
Этой осенью в Петрозаводском государственном университете ряды студентов разных уровней высшего образования пополнили более 1900 человек. Цифра пока не окончательная, но на этой неделе приемная кампания завершится, и список учащихся будет утвержден окончательно.
Какие профессии, по мнению молодых людей, популярны сегодня, и на какой факультет в Петрозаводском университете этим летом был самый большой конкурс? Много ли ребят учатся по целевым направлениям, и обязательна ли вакцинация от ковида для студентов ПетрГУ?
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