В ПетрГУ заканчивается дополнительный набор студентов

Этой осенью в Петрозаводском государственном университете ряды студентов разных уровней высшего образования пополнили более 1900 человек. Цифра пока не окончательная, но на этой неделе приемная кампания завершится, и список учащихся будет утвержден окончательно.

Какие профессии, по мнению молодых людей, популярны сегодня, и на какой факультет в Петрозаводском университете этим летом был самый большой конкурс? Много ли ребят учатся по целевым направлениям, и обязательна ли вакцинация от ковида для студентов ПетрГУ?

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