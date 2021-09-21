Почти 50 километров новых дорог построят в Карелии в этом году

По итогам 2021 года в Карелии будут построены 49 километров новых дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РК.

Так, уже завершены работы на объектах «Подъезд к памятнику археологии «Петроглифы Залавруги», «Подъезд к вотчине карельского Деда Мороза «Талви Укко» протяженностью 0,8 км и 0,7 км.

В ноябре будут готовы к эксплуатации улицы Оборонная и Новоселов в Петрозаводске. Двухполосная магистраль с освещением, тротуарами и велодорожкой обеспечит проезд транспорта к новой школе в районе «Скандинавия» и строящимся жилым комплексам. Протяженность объекта - 1,7 км.

До конца года закончится строительство автомобильной дороги «Великая Губа – Оятевщина» (31,3 км), которая ведет к музею «Кижи», и второй этап реконструкции дороги «Олонец – Вяртсиля» (15,4 км), включенной в туристический маршрут к горному парку «Рускеала». Фото источника