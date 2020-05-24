В ПетрГУ выбрали самую красивую студентку

В ПетрГУ завершился первый конкурс красоты «Мисс ПетрГУ online», сообщает паблик университета.

«Уникальный, инновационный, интригующий, но соответствующий мерам самоизоляции»,

- так заявили его организаторы.

Они признаются, что проводить конкурс дистанционно было непросто, но не менее интересно.

Сначала провели онлайн-кастинг, по итогу которого было выявлено 18 участниц, прошедших в проект. Далее следовало пять недель, состоявших из лекций, мастер-классов, досуговых мероприятий и, конечно, конкурсных заданий.

Участницы знакомились между собой, раскрывали творческие таланты, проводили социальные акции, вели дневник здоровья, выступали в роли шеф-повара, разработав рецепт правильного и здорового блюда.



До заключительного дня конкурса «Мисс ПетрГУ on-line 2020» дошли 16 студенток ПетрГУ, финал проходил в прямом эфире.

Победительницей конкурса «Мисс ПетрГУ on-line 2020» стала Надежда Першина (ИПП).





Были выбраны и вице-Мисс.

Главное фото со страницы Надежды Першиной во "Вконтакте".