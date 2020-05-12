12 мая 2020, 14:44
Красота и здоровье

Стали известны особенности работы парикмахерских в Карелии

Подстричься в республике можно будет с некоторыми ограничениями

Глава Карелии разрешил работу парикмахерских. Однако, процедура ухода будет иметь некоторые особенности, сообщает оперштаб по распространению коронавируса в Карелии.

Работа парикмахерских будет организована различно для разных районов: так называемых «чистых» и тех, где зафиксирован коронавирус. В любом случае, работа будет не обычной.

Водятся ограничения по количеству человек в зале, не допускаются очереди, есть требования по защитным средствам. Подробней в инфографике от оперштаба.

ЧИСТЫЕ РАЙОНЫ:

В РАЙОНАХ, ГДЕ ЗАФИКСИРОВАН КОРОНАВИРУС:

 

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Карелия
Петрозаводск