Стали известны особенности работы парикмахерских в Карелии

Глава Карелии разрешил работу парикмахерских. Однако, процедура ухода будет иметь некоторые особенности, сообщает оперштаб по распространению коронавируса в Карелии.

Работа парикмахерских будет организована различно для разных районов: так называемых «чистых» и тех, где зафиксирован коронавирус. В любом случае, работа будет не обычной.

Водятся ограничения по количеству человек в зале, не допускаются очереди, есть требования по защитным средствам. Подробней в инфографике от оперштаба.

ЧИСТЫЕ РАЙОНЫ:

В РАЙОНАХ, ГДЕ ЗАФИКСИРОВАН КОРОНАВИРУС: