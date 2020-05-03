Весеннее обнажение карельских красавиц. Лучшие кадры 18+

Ковид-ковидом, но весну никто не отменял. А весна – это не только дачи, на которые нас настойчиво отправляют власти. Весна – это когда распускаются почки и распускаются девушки. Сбрасывают с себя штаны с начесом, шапки с пумпоном, иногда так распоясываются, что и нижнее белье тоже сбрасывают. Иногда, все сбросив, так и остаются, иногда, застыдившись, прикрываются подушкой (что вообще-то модно этой весной).

Предлагаем посмотреть на этих самых распоясавшихся карельских красавиц. Полюбоваться, насладиться, возбудиться и приобнять кого-то любимого в своей квартире (если не кашляет). Вспомнить, что затрудненное дыхание – не только признак коронавируса, но и любви.

На снимках и видео, опубликованных в марте-апреле в соцсетях, карельские красавицы обнажаются, позируют, занимаются спортом и иногда танцуют так, что муж отбирает платье и заходится в танце сам, в этом самом платье.

Не забывайте лайкать понравившиеся снимки (зеленый треугольник наверху).

Если вам тоже есть чем порадовать читателей на эту тему, шлите фото и видео на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru Главное фото - Сергей Пилтник.