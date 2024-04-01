В Петербурге с треском пал температурный рекорд

В Санкт-Петербурге день 1 апреля получился не просто весенним, а практически летним. В городе побит температурный рекорд, пишет «Фонтанка».

Сегодня в Северной столице воздух прогрелся до плюс 19,6 градуса. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Предыдущий рекорд для этого дня был установлен в 2010 году. Тогда воздух прогрелся до плюс 14,4 градуса.

На юге Ленинградской области на некоторых метеостанциях сегодня были зафиксированы значения выше 20 градусов. // Фото «Петрозаводск говорит»