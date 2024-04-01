01 апреля 2024, 18:21
В Петербурге с треском пал температурный рекорд
В Северной столице воздух 1 апреля прогрелся до плюс 20 градусов
В Санкт-Петербурге день 1 апреля получился не просто весенним, а практически летним. В городе побит температурный рекорд, пишет «Фонтанка».
Сегодня в Северной столице воздух прогрелся до плюс 19,6 градуса. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
Предыдущий рекорд для этого дня был установлен в 2010 году. Тогда воздух прогрелся до плюс 14,4 градуса.
На юге Ленинградской области на некоторых метеостанциях сегодня были зафиксированы значения выше 20 градусов. // Фото «Петрозаводск говорит»