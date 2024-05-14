В парке Беличий остров вырубают деревья

Парк Беличий остров в Петрозаводске благоустроят по программе о комфортной городской среде. Общественную территорию уже готовят к преображению, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Здесь обустроят пешеходную дорожку, установят опоры освещения. В данный момент подрядчик проводит санитарную рубку.

- Траекторию будущей дорожки выбрали с учетом произрастания сильно ослабленных, усыхающих и сухостойных деревьев,

- отметили в мэрии.

В частности, удаляют четыре ели у скопления воды и усыхающие ивы и самосев активно распространяющихся пород на спуске со стороны Питкярантской улицы.

В ближайшие недели в парке проведут субботник, а осенью вдоль новой пешеходной дорожки высадят несколько елей. // фото: администрация Петрозаводска