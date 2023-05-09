В Олонецком районе Карелии прошла военно-историческая реконструкция
Военно-историческая реконструкция «Сяндеба. 1941 год» состоялась в Олонецком районе на площадке интерактивного музея под открытым небом «Командный пункт 2-го стрелкового полка». Был показан бой между полком Фрунзенской дивизии народного ополчения г. Ленинграда и финскими захватчиками, который происходил 5 сентября 1941 года. По итогам боя финнам удалось захватить укрепления, но советские солдаты вызвали на себя огонь, и командный пункт разбомбили.
Деревня Сяндеба - одна из многих в Карелии. Именно в эти места, под город Олонец, в июле далекого 41-го в срочном порядке был отправлен Выборгский полк 3-й Фрунзенской дивизии Ленинградской армии народного ополчения, формировавшийся в студгородке ЛПИ на Лесном, чтобы остановить финнов, рвущихся к городу Ленинграду, предотвратить их соединение с немцами.
Ежегодно десятки военных реконструкторо приезжают в маленькую карельскую деревеньку Сяндеба - прикоснуться к эху войны, понять, что за трагические события разворачивались в этих безмятежных сосновых рощах более 70 лет назад, привести в порядок памятные знаки и братские могилы, передать «эстафету памяти» молодому поколению.
Мероприятия слета:
- Поход по местам боевой славы;
- Праздничные мероприятия;
- Уход за воинскими мемориалами и памятными знаками;
- Военно-исторический фестиваль;
- Военно-историческая реконструкция;
- Военно-спортивная игра для участников слета;
- Работы по расширению интерактивного музея под открытым небом;
- Военно-полевой лагерь;
- Памятные акции;
- Поисковая экспедиция;
- Чтение фронтовых писем и вечера военной песни у костра.
Слет проводится ежегодно с 2006 года, и в нем принимают участие воспитанники образовательных организаций Санкт-Петербурга и других регионов России (Саратов, Йошкар-Ола, Петрозаводск, Челябинск, Краснодар, Новороссийск и многие другие).
Сяндеба - это эстафета памяти молодого поколения, которая длится уже 18 лет. // Фото: Вера Редькина.