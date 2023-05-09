В Олонецком районе Карелии прошла военно-историческая реконструкция

Военно-историческая реконструкция «Сяндеба. 1941 год» состоялась в Олонецком районе на площадке интерактивного музея под открытым небом «Командный пункт 2-го стрелкового полка». Был показан бой между полком Фрунзенской дивизии народного ополчения г. Ленинграда и финскими захватчиками, который происходил 5 сентября 1941 года. По итогам боя финнам удалось захватить укрепления, но советские солдаты вызвали на себя огонь, и командный пункт разбомбили.

Деревня Сяндеба - одна из многих в Карелии. Именно в эти места, под город Олонец, в июле далекого 41-го в срочном порядке был отправлен Выборгский полк 3-й Фрунзенской дивизии Ленинградской армии народного ополчения, формировавшийся в студгородке ЛПИ на Лесном, чтобы остановить финнов, рвущихся к городу Ленинграду, предотвратить их соединение с немцами.

Ежегодно десятки военных реконструкторо приезжают в маленькую карельскую деревеньку Сяндеба - прикоснуться к эху войны, понять, что за трагические события разворачивались в этих безмятежных сосновых рощах более 70 лет назад, привести в порядок памятные знаки и братские могилы, передать «эстафету памяти» молодому поколению.

Мероприятия слета:

- Поход по местам боевой славы;

- Праздничные мероприятия;

- Уход за воинскими мемориалами и памятными знаками;

- Военно-исторический фестиваль;

- Военно-историческая реконструкция;

- Военно-спортивная игра для участников слета;

- Работы по расширению интерактивного музея под открытым небом;

- Военно-полевой лагерь;

- Памятные акции;

- Поисковая экспедиция;

- Чтение фронтовых писем и вечера военной песни у костра.



Слет проводится ежегодно с 2006 года, и в нем принимают участие воспитанники образовательных организаций Санкт-Петербурга и других регионов России (Саратов, Йошкар-Ола, Петрозаводск, Челябинск, Краснодар, Новороссийск и многие другие).

Сяндеба - это эстафета памяти молодого поколения, которая длится уже 18 лет. // Фото: Вера Редькина.