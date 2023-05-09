Письма с фронта поступили в фонды музея «Кижи»

В фонды музея-заповедника «Кижи» поступили на хранение фронтовые письма красноармейца Сергея Денисовича Стовбчатого. Специалисты изучают послания бойца его сестре Ольге Драченко в поселок Ново-Стеклянное Пудожского района.

Уникальным материалом для изучения истории Великой Отечественной войны являются оригиналы почтовой переписки и полиграфии периода 1941–1945 годов: открытки, фронтовые письма-треугольники, закрытые письма-секретки, а также образцы бумаги, которую использовали для писем.



Символ военного времени — знаменитый солдатский «треугольник»: незапечатанный, сложенный нехитрым способом лист бумаги, чаще всего тетрадный лист с текстом письма и адресом.





Осенью 1941 года начался выпуск карточек-бланков без иллюстраций и марок для писем в армию и из армии. В военное время продолжили издание иллюстрированных открыток, особенно патриотической направленности.

Письмо-секретка представляло собой лист бумаги, сложенный пополам так, что снаружи находилась адресная часть, пометки и иллюстрация, а внутри место для текста.

Все письма и открытки, отправляемые по почте с фронта и на фронт, обязательно перлюстрировались, не подлежащие разглашению сведения вымарывались черной краской. На проверенную корреспонденцию ставился штамп «Просмотрено военной цензурой». Написанные простым карандашом на бумаге плохого качества в перерывах между боями, в госпиталях, письма наполнены любовью, жаждой жизни, тоской по дому.

С.Д. Стовбчатый был призван на фронт Пудожским райвоенкоматом в августе 1941 года, воевал на Сталинградском и Воронежском фронтах, был ранен. В октябре 1943 года за боевые подвиги Сергей Денисович был представлен к ордену Красной Звезды. Гвардии лейтенант, командир взвода миномётной роты 206 гвардейского стрелкового полка 69 гвардейской стрелковой дивизии.

Сергей Стовбчатый был убит в бою 14 марта1944 года. Похоронен в с. Завалье Одесской области. // Фото: музей-заповедник «Кижи».