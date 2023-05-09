Акция «Бессмертный полк» прошла в десятках стран мира

Шествие «Бессмертного полка» прошло в десятках стран мира, в акции приняли участие тысячи человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». В регионах России акция ушла в онлайн-форматы, как уточняют организаторы, из соображений безопасности.

В акции «Бессмертный полк» в Пекине приняли участие около 700 человек. В Монголии шествие поддержали около 500 человек.

На центральной площади в столице Австрии Вене исполнили «Катюшу» и вальс. В Австралии, несмотря на непогоду, в шествии приняли участие около 100 горожан.

На Мальте дети в рамках акции высадили деревья на Аллее Памяти. В Стамбуле акцию поддержало Генконсульство России.

Шествие «Бессмертного полка» состоялось в Париже, в столице Франции акцию поддержали около тысячи человек.

Ранее французский журналист Дмитрий Де Кошко отметил, что участники акции в Париже шли примерно три-четыре часа от площади Республики под песни военных лет. «Провокаторы были и в метро, и вдоль нашего пути. Но французская полиция очень хорошо сработала», — поделился он. // Фото: freepik.com.