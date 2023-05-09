Эксперт рассказала россиянам, как накопить деньги на отпуск

Финансовый консультант Татьяна Волкова 9 мая рассказала «Известиям», как накопить средства на отпуск. Главное - методичность и вера в успех.

«Сначала нужно обозначить ключевые параметры цели. Прежде всего, это сумма, которую необходимо накопить. Здесь важно уточнить все детали: транспортные расходы, деньги, которые нужно взять с собой, и срок, к которому эту сумму нужно сформировать», — сказала она.

Затем необходимо просчитать, какой получается сумма в расчете на месяц, неделю или день. Это позволит определить, достаточно ли имеющихся ресурсов, чтобы эту сумму сформировать.

После необходимо выбрать инструмент по формированию накоплений. Важно, чтобы накопления не теряли покупательную способность и некий процент прибавлялся к ним за счет грамотной подборки финансовых инструментов. Это может быть банковский депозит или иные инвестиционные инструменты (особенно если срок по накоплению превышает три-четыре месяца).

Волкова отметила, что именно облигации федерального займа или высокорисковые инструменты, куда можно поместить до 20% от накоплений: криптоактивы, акции, при правильном подходе ускорят срок достижения цели.

«Кроме того, формируя накопления, нужно использовать всевозможные приемы грамотной экономии: возврат кешбэка, скидки, бонусы. Важно почаще задавать себе вопрос: «Как я могу купить то же самое дешевле?» Все это позволит высвобождать дополнительные средства даже из того бюджета, который есть у вас на сегодняшний день», — отметила Волкова.

Финансовый эксперт подчеркнула, что важно применять системный подход: регулярно делать отчисления в пользу своего отпуска, сверяться с планом. Тогда нужный результат получится к сроку или даже быстрее. // Фото: freepik.com.