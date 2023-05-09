Мэр Петрозаводска Владимир Любарский поздравил горожан с праздником

Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский и председатель Петросовета Надежда Дрейзис поздравили жителей столицы Карелии с Днем Победы. Сегодня они примут участие в праздничных мероприятиях: почтят память героев у мемориалов, лично поздравят ветеранов.

"В этот день наши сердца переполняют смешанные чувства. В этой палитре эмоций – огромная гордость за наших героических предков, отстоявших свободу и независимость Родины, давших решительный отпор нацизму и подаривших мир, безмерная благодарность бойцам и работникам тыла, вынесших на своих плечах все тяготы Великой Отечественной войны, горечь и скорбь о миллионах погибших, не увидевших долгожданной Победы",

- говорится в поздравлении.

Сегодня и всегда мы будем помнить мужество и стойкость нашего народа, оберегать память о том, какой ценой была завоевана Победа в мае 1945-го. Наш священный долг – сохранить и передать эту правду будущим поколениям, подчеркнули Любарский и Дрейзис.

Руководители города пожелали петрозаводчанам крепкого здоровья, счастья и благополучия. // Фото: администрация Петрозаводска.