Сотни свечей зажгли у мемориала «Солдат» в Суоярви

Накануне Дня Победы сотни свечей зажгли на Мемориале «Солдат» в Суоярви в честь погибших в Великой Отечественной войне. Несмотря на поздний вечер, почтить память тех, кто сражался за Родину, пришли взрослые и дети, жители Суоярвского округа.

Мемориальный комплекс был сооружен по проекту ленинградских зодчих. На могиле была устроена возвышающаяся на три ступени над землей обширная прямоугольная площадка, мощеная плитами розового гранита. С лицевой стороны на нее вели две лестницы, между которыми на невысоком подиуме и была установлена скульптурная фигура воина, выполненная из меди.

Воин изображен припавшим на одно колено, во вскинутой вверх руке он держит автомат. Высота скульптуры - 2,5 метра. За ней была установлена массивная стела, в верхней части которой накладными металлическими буквами была выложена надпись: «Павшим в боях за Родину 1941-1945». С трех сторон по наружному краю площадки располагаются 106 беломраморных плит с выбитыми фамилиями погребенных советских воинов.

По данным республиканского военкомата общая численность захороненных в братской могиле составляет 1569 человек. Среди них 20 воинов, погибших в годы советско-финляндской войны 1939-1940 гг. 82 человека погибли в июле-августе 1941 г. при оборонительных боях на Суоярвском направлении.

Подавляющее большинство захороненных – 1406 воинов пали в боях по освобождению Суоярвского района от захватчиков в июле-августе 1944 года. // Фото: группа "Подслушано в Суоярви".