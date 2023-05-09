В ГИБДД поблагодарили горожан за помощь в задержании пьяных водителей

Госавтоинспекция Петрозаводска отметила благодарственными письмами и подарками двух жителей столицы Карелии, проявивших неравнодушие и сообщивших о нетрезвых водителях за рулем. В ГИБДД уверены, что такая гражданская позиция помогает избежать трагедий на дорогах.



В дежурную часть поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции находится водитель с явными признаками опьянения. Оперативный дежурный незамедлительно дал ориентировку на транспортное средство нарядам полиции. Гражданин, который сделал тревожный звонок, поехал следом за автомобилем нарушителя и информировал по телефону о его местонахождении дорожных полицейских.

Благодаря таким слаженным совместным действиям сотрудникам ДПС удалось оперативно остановить потенциально опасный автомобиль. Подозрения добросовестного гражданина подтвердились – 50-летний водитель, ранее лишенный права управления транспортными средствами, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.





Внимательная петрозаводчанка стала свидетелем того, как водитель с признаками опьянения садится за руль автомобиля. Она правильно отреагировала и сообщила о нарушении в полицию. Вскоре инспекторы ДПС, получившие ориентировку на транспортное средство, задержали нарушителя.

В ходе проверки выяснилось, что 24-летний водитель, находившийся за рулем, ранее привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был лишен права управления. От прохождения медицинского освидетельствования молодой человек отказался. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Руководитель Госавтоинспекции Петрозаводска Александр Дышаев лично поблагодарил петрозаводчан за проявленную активную гражданскую позицию и неравнодушие. Также отметил, что подобные поступки укрепляют гражданское правосознание и служат обществу примером.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к трезвости за рулем, а граждан своевременно сообщать в полицию о водителях, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. // Фото: ГИБДД Петрозаводска.