В одном из дворов Петрозаводска «уплыла» детская площадка

Жители столицы Карелии жалуются на ущерб, который причинили городской инфраструктуре проливные дожди. В группе «Живой Петрозаводск» опубликовали соответствующий снимок.

Петрозаводчанка сфотографировала работы по очистке канализации, которые проводят около ее дома.

«Посмотрите, какие ужасные последствия ливней во дворе домов по улице Антонова! Пришлось даже вскрывать асфальт для прочистки канализации. Детская площадка уплыла», - написала она.

Комментаторы предположили, что ремонтируют хозяйственно-фекальную канализацию. И отметили, что если бы жители не сбрасывали в нее тряпки, очистки и другой мусор, все было бы в порядке. // Фото: «Живой Петрозаводск»/ВКонтакте

