Около северных поселков Карелии нашли боевые гранаты и мины

Сотрудники подразделения разминирования и взрывных работ карельской республиканской поисково-спасательной службы в очередной раз обезвредили взрывоопасные предметы. В паблике службы сообщили, что нашли несколько десятков боеприпасов.

Саперы выезжали в Медвежьегорский и Лоухский районы, чтобы разминировать снаряды, оставшиеся с Великой Отечественной войны.

Их нашли в поселках Кестеньга и Сосновый. Это минометные и противопехотные мины, запалы, инженерные заряды, гранаты.

Рядом с озером Шапкозеро нашли и обезвредили противопехотные мины Smi. // Фото: Карельская республиканская поисково-спасательная служба