16 августа 2021, 19:37
Около северных поселков Карелии нашли боевые гранаты и мины
Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили в Медвежьегорском и Лоухском районах
Сотрудники подразделения разминирования и взрывных работ карельской республиканской поисково-спасательной службы в очередной раз обезвредили взрывоопасные предметы. В паблике службы сообщили, что нашли несколько десятков боеприпасов.
Саперы выезжали в Медвежьегорский и Лоухский районы, чтобы разминировать снаряды, оставшиеся с Великой Отечественной войны.
Их нашли в поселках Кестеньга и Сосновый. Это минометные и противопехотные мины, запалы, инженерные заряды, гранаты.
Рядом с озером Шапкозеро нашли и обезвредили противопехотные мины Smi. // Фото: Карельская республиканская поисково-спасательная служба