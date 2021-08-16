Как туристы из Карелии переживают наводнение на курортах России

Текст: Антонина Кябелева

Погодные катаклизмы в этом году буквально преследуют южные курорты России. Новости последних дней вновь заставляют тревожится за тех, кто поехал за морем, солнцем и витаминами на Черноморское побережье.

Мы решили выяснить, как отдыхается карельским туристам на отечественных курортах, чем их встретил юг, и насколько дорогое это нынче удовольствие.

Петрозаводчанка Нина еще в феврале забронировала на август двухместный номер в отеле «Гранд Меридиан» под Анапой в поселке Витязево. Предложение показалось заманчивым. Хороший семейный отель, недалеко от моря, с бассейном, СПА центром, работающий по системе «все включено».

За десять дней проживания в отеле по системе «все включено» женщина заплатила 54 тысячи рублей. На юг она собралась ради внуков.

В общей сложности, проживание в отеле и поездка по железной дороги для Нины и двух ее внуков вылились в 100 тысяч рублей.

Петрозаводчанка подсчитала, что с учетом дороги отдых в Анапе сравним по цене с отдыхом в Турции. Сейчас билет в купе из Москвы до Анапы стоит 14 тысяч рублей на человека. Это в одну сторону! Нине удалось сэкономить, так как билеты на поезд она тоже покупала заранее, и они обошлись в два раза дешевле.

В Анапу женщина приехала 15 августа, когда ливни уже пошли на убыль.

"Мы как раз ехали в поезде, когда Анапу заливало. Сейчас все уже спокойно. Но когда мы ехали на автобусе из Анапы в Витязево, мы проезжали затопленные места, где люди шли по колено в воде. В Витязево такого нет, дождик был, но никаких серьезных затоплений нет. Хотя часть пляжа оказалась под водой",

- рассказала Нина.

Ее больше расстроила не погода, а сервис, от которого женщина пока еще не может прийти в себя:

«У меня такое чувство, что отельеры живут одним днем. Им все равно, приедете вы к ним еще раз или уже никогда не выберете эту гостиницу. В отеле кругом грязь, гостиница не убирается от слова вообще. Бассейн не работает, сауна два года закрыта. Все эти услуги заявлены на официальном сайте. Пока мы ждали заселения, постоянно приходили туристы и ругались на то, что не убираются номера, не меняются полотенца. Жалуются на то, что за десять дней постельное белье им ни разу не поменяли».

В номере, рассказала петрозаводчанка, оторвался кусок обоев. Женщине несколько раз пришлось просить привести номер в порядок. В результате, сотрудник отеля просто прикрепил строительным степлером непослушный кусок обоев к стене. «В коридорах отеля все стены замызганны. Словно их с начала сезона не вытирали», - добавила моя собеседница.

Система «все включено» на российском юге означает завтрак, обед и ужин, плюс горячительные напитки. Нина уже оценила прелести отечественного «ол инклюзива».

«У нас уже был обед и ужин. Как говорится, найди три отличия. Всеодно и то же. Гречку поменяли на макароны, а суп на бульон. Голодным, конечно, не останешься, но и удовольствия от подобного питания не получишь. Сегодня были на завтраке. Нет ни джемов, ни круассанов, ни выпечки. Только пряники и сушки. На завтрак дали кашу, колбасу, блинчики. На фоне обеда с ужином показалось даже сносно»,

- рассказала туристка.

Конечно, в округе множество кафе, шашлычных, ресторанчиков, где можно отвести душу после местного «ол инклюзива». Но, по словам Нины, цены — кусаются. Сто граммов шашлыка стоят 560 рублей. Несложно подсчитать, что за шашлык средних размеров придется заплатить 800-900 рублей.

Пляж и море петрозаводчанке понравились. Накануне были волны, так что никто не купался. Но море оказалось удивительно чистым.

"Народа на пляже столько, что вспоминаются советские времена. Отдыхающих полно, про маски никто не вспоминает, ни продавцы, ни покупатели. Такое впечатление, что карантина никакого нет",

- заметила Нина.

Георгий с женой, мамой и двумя детьми отдыхает в Евпатории с 11 августа. Это уже его третья семейная поездка на этот крымский курорт. Семья остановилась в частном секторе. Две комнаты, кухня, туалет, ванна, кондиционер, посуда. Условия спартанские, ничего лишнего, но недалеко от моря и недорого. За две недели семья заплатила 35 тысяч рублей.

«Мы уже третий раз приезжаем к одним и тем же хозяевам, поэтому нам дали скидку. Цены в городе в целом выше», - заметил Георгий.

Из Петрозаводска семья добиралась до Симферополя на самолете прямым рейсом. Авиабилеты туда и обратно на пятерых обошлись в 95 тысяч рублей. С учетом микроавтобуса до Евпатории и будущей поездки обратно до Симферополя бюджет только на дорогу составляет 100 тысяч рублей.

Из Москвы билеты можно было бы купить гораздо дешевле, но с учетом расходов на дорогу до Москвы, овчинка выделки не стоит.

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В отличие от Анапы, Геленджика, Керчи, в Евпатории погода не шалит. За последнюю неделю здесь дождей не было, погода комфортная - в пределах 25-29 градусов тепла, море идеально чистое, слегка прохладное, но, по мнению Георгия, это скорее плюс, так как, действительно, вода освежает.

«Купаемся, загораем, наслаждаемся отдыхом, на экскурсии не ездили и вряд ли поедем. Евпатория отличается чистотой. Причем везде, и в городе, и на пляжах. На городском пляже регулярно ходят работники и собирают мусор. Народа много, но всегда можно найти свободное место или купить лежак. Он стоит 300 рублей в день. Мы были на платном пляже, там берут по 100 рублей с человека, но в стоимость входят лежаки, душ, кабинки для переодевания. Получается, за пятьсот рублей получаешь пять лежаков»,

- добавил он.

За пределами пляжа организованы зоны для курящих. Много водных развлечений. Батут для детей на полчаса стоит 250 рублей, катание на банане обойдется в 300 рублей за четверть часа, а на катамаране 500 рублей за час. Причем, рассказал Георгий, теперь никто не ходит по пляжу и не орет про горячую кукурузу, пахлаву или мидии. При желании все можно купить в специальных фуд-зонах. По мнению туристов из Карелии, российский юг приобретает облик цивилизованного европейского курорта. Как минимум, это касается Евпатории.

Масочный режим в Евпатории соблюдают далеко не все. По наблюдениям Георгия, продавцы маски носят, но замечания покупателям, которые часто пренебрегают безопасностью, не делают. «У нас вчера был случай. Подошли к ларьку, чтобы хлеба купить. Жена была без маски. Продавщица потребовала, чтобы она надела маску, хотя мы стояли на улице. Но это скорее исключение. В магазинах очень много людей без масок», - рассказал Георгий.

Цены в кафе вполне приемлемые. Ужин на пятерых в обычном уличном кафе обходится примерно в 1200 рублей. Чебурек стоит 100 рублей.

«В кафе очень вкусная еда, отлично готовят и, в принципе, не дорого»,

- заметил Георгий.

Цены на овощи и фрукты принципиально не отличаются от карельских, но, конечно, что-то дешевле. Арбузы стоят 25 рублей за килограмм, дыня — 40 рублей, сливы — 70 рублей, персики от 100 до 200 рублей, яблоки — от 70 до 90 рублей, голубика — 600 рублей, огурцы 85-90 рублей, помидоры 80-110 рублей, перец «Ласточка» — 60 рублей.

Единственно, отравляет отдых очень дорогой интернет-роуминг - 300 рублей в сутки.

С другой стороны, это дополнительный стимул, чтобы отключиться от лишней информации и полноценно отдохнуть.

Анна Гавриловна приехала в Керчь к подруге пять дней назад. Ей крупно не повезло, так как пятые сутки льет дождь. В понедельник, рассказала женщина, из-за подтоплений в городе перестал курсировать общественный транспорт.

"Пятые сутки безостановочно дождь льет. Перед окном огромная лужа. Все сидят по домам, устали от дождя. Правда, сказали, что скоро дождь закончится. Ночью отключали электроэнергию, утром дали, все нормально. Температура почти как в Карелии — 20 градусов тепла. Но, надеюсь, непогода закончится, и я еще успею отдохнуть, покупаться в море", - заметила Анна Гавриловна.

В общем, поездка на российский юг в этом году похожа на лотерею. И счастливый билет не всегда зависит от погоды. // Фото предоставили туристы из Петрозаводска.