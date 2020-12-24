В новом году в России станет больше запретов для курильщиков

С нового года в России начнут действовать новые запреты для курильщиков.

Так, с 1 января запрещено будет курить в медучреждениях, точках торговли, на базах и в складских помещениях. Правила вводятся постановлением правительства от 25 сентября 2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима».

Руководители таких предприятий будут обязаны повесить в помещении инструкции по пожарной безопасности и предупреждения о запрете курения. Об этом изданию «Прайм» рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Исключение будет сделано для мест, специально предназначенных для курения. Специальные зоны должны будут обозначить табличкой «Место для курения». (фото runews24.ru)