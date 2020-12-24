В Госдуме призвали приостановить авиасообщение со всем миром

В России задумались о том, чтобы временно приостановить авиасообщение со всеми странами мира.

С инициативой о повторном ограничение на полеты на фоне появления нового штамма коронавируса в Британии выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Содержание письма на имя главы кабмина приводит RT.

Парламентарий просит премьер-министра Михаила Мишустина «рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией».

Ранее руководитель Роспотребнадзора сообщала, что в России не обнаружены мутации коронавируса, которые были выявлены в Соединенном Королевстве.

Напомним, Россия с полуночи 22 декабря на неделю приостановила авиасообщение с островом. (фото rbc.ru, Сергей Бобылев)