14 августа 2022, 09:15
В неуправляемом «Рено Сандеро» пострадали девушка и мальчик
Легковой автомобиль оказался в придорожном кювете в Кондопожском районе
Автомобиль съехал с трассы и оказался в кювете. Авария с участием «Рено Сандеро» произошла в Кондопожском районе в субботу, 13 августа, в 09:50.
20-летний водитель, как предположили в ГИБДД Карелии, не справился с управлением.
В результате дорожного происшествия травмы получили 20-летняя девушка и 13-летний мальчик.
Судя по фотографии, машина опрокинулась на крышу. (фото Госавтоинспекция Карелии)