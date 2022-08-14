В неуправляемом «Рено Сандеро» пострадали девушка и мальчик

Автомобиль съехал с трассы и оказался в кювете. Авария с участием «Рено Сандеро» произошла в Кондопожском районе в субботу, 13 августа, в 09:50.

20-летний водитель, как предположили в ГИБДД Карелии, не справился с управлением.

В результате дорожного происшествия травмы получили 20-летняя девушка и 13-летний мальчик.

Судя по фотографии, машина опрокинулась на крышу. (фото Госавтоинспекция Карелии)