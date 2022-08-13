13 августа 2022, 16:10
Девять мотоциклистов пострадали на дорогах в Петрозаводске
В некоторых случаях аварии произошли по вине самих байкеров
В Петрозаводске в этом году зарегистрировано девять аварий, в которых мотоциклисты получили травмы, сообщили в Госавтоинспекции.
В пяти случаях к ДТП привело то, что мотоциклистам не предоставили преимущество в движении на перекрестках и при перестроении. А в четырех случаях водители мотоциклов сами нарушили ПДД. В частности, водители не справились с управлением, неправильно выбрали дистанцию и скорость, выехали на встречную полосу.
ГИБДД проводит среди любителей мототехники рейд «Мото». Полицейские напоминают о необходимости соблюдения ПДД, нарушителей привлекают к ответственности. (фото скриншот видео)