Район в Петрозаводске остался без света из-за серьезной аварии

В субботу район Рыбка остался без света. Электричество отключили в 09:30 из-за аварии на сетях. Свет постараются вернуть к полуночи.

«Работы продолжаются, временный аварийный режим будет ориентировочно до 24 часов», - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Электроснабжение отсутствует или восстановлено частично по адресам: ул. Архипова, 30; ул. Бородинская, 1, 9, 9-а, 9-б, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28; пер. Заречный, 3, 5, 7, 9, 6, 8; пер. Матросова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; ул. Матросова, 4, 7, 9, 11, 13, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; ул. Муезерская, 100, 100-а, 102-а, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 122-а, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 152-а, 154, 154-а, 156, 156-а, 158, 158-а, 158-б, 156-б, 160, 160-б, 162, 164, 164-а, 166а; ул. Муезерская, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 114; ул. Связи, 6-а, 6-б, 2, 4, 6, 8. (фото unsplash.com, Terry Vlisidis)