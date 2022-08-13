Мужчину избили, ранили ножом, завалили сервантом и бросили умирать

37-летнего петрозаводчанина обвинили умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного группой лиц. Уголовное дело в отношении его знакомого выделено в отдельное производство.

В прокуратуре рассказали, что прошлым летом обвиняемый вместе с 34-летним петрозаводчанином выпивал в гостях. Между мужчинами на почве личной неприязни вспыхнул конфликт. Гости сильно избили потерпевшего, после этого 37-летний мужчина ушел. А его товарищ, как считают в прокуратуре, взял кухонный нож, не менее девяти раз ударил потерпевшего и свалил на него сервант. 43-летний потерпевший мужчина через некоторое время умер.

В процессе расследования выяснилось, что 34-летний петрозаводчанин страдает психическим расстройством. Прокуратура запросила суд отправить его на принудительное лечение. Уголовные дела рассмотрит городской суд. (фото unsplash.com, Dan Burton)